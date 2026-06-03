



В Красноармейском районе Волгограда вновь пытаются пустить с молотка здание торгового центра «Арбуз». Объект продаётся вместе с находящимся под ним земельным участком и оборудованием.

Организаторы аукциона оценили здание площадью 10,9 тыс. кв. метров в 131 млн рублей. Около 2,6 млн рублей покупателям придётся доплатить за земельный участок площадью 47,3 тыс. кв. метров. Ещё по 297 тыс. рублей продавцы хотят за две промышленные сплит-системы.

Владельцы уверяют, что с 2018 по 2020 вложили в обновление сооружения 210 млн рублей. Объект оборудован системой освещения и электроснабжения, противопожарной безопасности, вентиляцией. На прилегающей подстанции зарезервированы мощности электроэнергии до 20 МВт.

- Площади позволяют оказывать услуги по транспортировке, обработке и хранению грузов (логистика), вести производственную, торговую деятельность, - подчёркивается в анкете лота.

Напомним, в 2024 году очевидцы засняли частичное обрушение стен объекта. Повреждены были листы сэндвич-панелей и крыша здания. Ранее в 2023 году в здании происходил пожар. Пламенем была охвачена одна из морозильных камер. В предыдущие периоды здание уже неоднократно выставлялось на торги.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"