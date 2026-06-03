Волгоградские спортсмены – во втором этапе «Битвы городов» по дзюдо





Завершился первый этап международного проекта Федерации дзюдо России (ФДР) «Битва городов». Заключительный турнир этого раунда прошёл в Саратове, где выявили сильнейших дзюдоистов из 11 регионов Приволжского федерального округа.

В первом туре состязались команды спортсменов в возрасте до 18 лет из 73 регионов всех восьми федеральных округов страны. В каждом из окружных турниров выступили по 16 команд, и лишь восемь коллективов от каждого округа заслужили право продолжить борьбу за престижные награды.

Во второй этап от Южного федерального округа вышли команды из Краснодара, Ростова‑на‑Дону, Майкопа, Волгограда, Усть‑Лабинска, Волжского, Симферополя и Керчи. От Волгоградской области путёвки в следующий раунд завоевали сразу две команды: ГАУ ДО ВО СШОР и «Придонье Топ Тим». Всего во втором круге «Битвы городов» примут участие дзюдоисты из 44 регионов России.

На следующей стадии вновь пройдут окружные турниры. В сентябре их примут Красноярск (Сибирский федеральный округ), Ростов‑на‑Дону (Южный федеральный округ), Ставрополь (Северо‑Кавказский федеральный округ) и Челябинск (Уральский федеральный округ).

В октябре соревнования состоятся в Саратове (Приволжский федеральный округ), Хабаровске (Дальневосточный федеральный округ), Выборге (Северо‑Западный федеральный округ) и Москве (Центральный федеральный округ). Эти состязания определят участников всероссийского итогового турнира, который состоится в ноябре в столице.

Кульминацией проекта станет международный финал «Битвы городов», который пройдёт в декабре в Москве. На татами сойдутся 16 сильнейших российских команд, отобранных по итогам всероссийского турнира, и 16 коллективов из‑за рубежа, приглашённых организаторами.

Спортсмены поборются за солидный призовой фонд, а зрители смогут насладиться зрелищными поединками и оценить мастерство юных дзюдоистов из разных стран. «Битва городов» не просто выявляет сильнейших – она укрепляет спортивные связи между регионами и даёт молодым талантам шанс заявить о себе на международной арене.

Александр Веселовский

Фото: архив ИА «Высота 102»