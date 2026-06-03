Генеральный директор ООО «ЭкоЦентр» Юлия Пичугина принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – одной из ключевых международных площадок для обсуждения экономики, технологий и стратегического развития. Как сообщает ИА «Высота 102», первой профильной сессией, которую посетила руководитель, стала дискуссия «Биоконверсия органических отходов как новая индустрия циркулярной экономики».

По данным экспертов, доля органических отходов в общем потоке твердых коммунальных отходов в России составляет в среднем 35–40%. Участники сессии обсудили современные технологии переработки органических отходов с использованием биоагентов.

В экономике замкнутого цикла такие технологии, по словам участников сессии, рассматриваются как перспективные направления отрасли, позволяющие воспринимать органические отходы не как проблему, а как ресурс для формирования новых производственных решений.

В рамках сессии участники обсудили потенциал масштабирования таких решений, а также поделились опытом реализации проектов по утилизации органики.

Отметим, что «ЭкоЦентр» выступает инвестором в создание инфраструктуры обращения с отходами в Южном федеральном округе и реализует строительство комплекса взаимосвязанных объектов, в составе которых предусмотрены площадки компостирования для решения задач переработки органических отходов. Юлия Пичугина отметила возможность тестовой интеграции технологий с использованием биоагентов на комплексах обращения с отходами компании.