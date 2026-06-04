Цены на овощи неприятно изменились в Волгоградской области

В Волгоградской области цены на овощи неприятно удивили хозяек. По данным Волгоградстата, за неделю больше всего подорожали свежие огурцы. Их стоимость выросла сразу на 7,03% - до 114,09 рубля за килограмм.

Изменились ценники и на белокочанную капусту. Она подорожала на 4,47% - до 46,10 рубля за килограмм. Репчатый лук превысил прежнюю цену на 4% и теперь стоит 47,07 рубля.

Свежие помидоры также повысились в цене, которая изменилась на 1,7%. Теперь они продаются в среднем за 180,42 рубля за килограмм. Морковь стала дороже на 1,63% и стоит уже 50,73 рубля, а картофель на 1,3% - до 53,37 рубля за килограмм.

Подешевела за неделю из овощей только свекла до 40,48 рубля за кило, что на 1,9% меньше, чем неделю назад.





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