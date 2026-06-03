Волгоградскую область назвали лидером ЮФО по капремонту МКД





Волгоградская область лидирует в Южном федеральном округе по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Фонде развития территорий.

Всего в ЮФО за четыре месяца 2026 года отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 1,6 млн кв. м.

– Системное и своевременное проведение капитального ремонта способствует сдерживанию преждевременного старения жилищного фонда и поддержанию его безопасных эксплуатационных показателей. Фонд развития территорий осуществляет непрерывный мониторинг реализации региональных программ капремонта. Например, в Южном федеральном округе за четыре месяца были отремонтированы 594 многоквартирных дома общей площадью более 1,6 млн кв. м. Там проживает 54 тыс. человек, – сообщил гендиректор Фонда Василий Купызин.

На долю Волгоградской области, согласно представленным 3 июня данным, приходится из общего количества 245 домов, капремонт в которых окончен. В этих МКД проживают 28 тыс. человек.

На втором месте в ЮФО – Краснодарский край – 161 дом, 12,5 тыс. жителей. На третьем – Республика Крым – 91 дом и 5 тыс. жителей.