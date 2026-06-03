



Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Южной» группировки войск продолжают ликвидировать заграждения ВСУ. Видеофиксацию успешных операций с применением роботов предоставила ИА «Высота 102» пресс-служба Южного военного округа.





НРТК применяются в зоне проведения специальной военной операции в целях разминирования местности, а также прокладки путей движения и маневра подразделения «Южной» группировки войск.

– Беспилотные роботы-саперы всё чаще заменяют группы инженерной разведки и разминирования, тем самым сберегая от опасности военнослужащих,– сообщили в ЮВО. – Благодаря современным технологиям операторы НРТК могут обезвреживать в том числе мины с магнитным датчиком цели. Также беспилотные роботы-саперы помогают расчищать дороги от невзрывных заграждений с целью подготовки маршрутов для перемещения войск.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео: Южного военного округа