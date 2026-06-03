Под Ростовом осудили хозяйку алабая, загрызшего насмерть женщину





В Ростовской области осудили местную жительницу, чей алабай загрыз женщину. Как передает Привет-Ростов, трагедия случилась в ночь на 12 ноября прошлого года в хуторе Чернышковка Конозаводского сельского поселения.

Выяснилось, что погибшая приехала помогать подруге с ремонтом. После работы женщины выпили и легли спать. Ночью пострадавшая проснулась и вышла без верхней одежды на улицу. В темноте она случайно забрела на соседний участок, где и находилась собака. 60-килограммовый пес набросился на женщину и растерзал.

Утром хозяйка собаки обнаружило тело погибшей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая полностью признала вину и оплатила похороны.

Суд установил, что смерть наступила из-за халатности ростовчанки, которая нарушила правила содержания домашних животных, не обеспечив надёжную изоляцию собаки и безопасность граждан. Ей было назначено наказание в виде одного года исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу 13 мая.

Фото: архив V102.RU