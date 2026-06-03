Волгоградцев оштрафовали за оскорбление учителя в школьном чате





В Ворошиловском районе Волгограда прокуратура была вынуждена заступиться за учителя одной из местных школ. Педагог стал жертвой хамского отношения в школьном чате.

- Проверкой установлено, что в феврале текущего года в родительском чате двумя участниками размещены сообщения, содержащие оскорбления в адрес педагогического работника, выраженные в неприличной форме. Данные высказывания носили публичный характер, поскольку с ними ознакомились участники данного чата, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, по итогу прокурорской проверки нарушители были привлечены к административной ответственности. За оскорбление им был назначен штраф по 5 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»