



Волгоградский «Ротор» официально подтвердил своё участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги – клуб успешно прошёл лицензирование и получил документ категории РФС‑2 от Российского футбольного союза.

Получение лицензии – это не просто формальность, а комплексная проверка клуба по нескольким направлениям:

Финансы: подтверждение платёжеспособности и отсутствие просроченных обязательств.

Инфраструктура: соответствие стадиона и тренировочной базы стандартам ФНЛ.

Молодёжный футбол: наличие лицензированной академии и участие в юношеских соревнованиях.

Административные требования: прозрачность управления и соблюдение регламентов.

Успешное прохождение всех этапов – хороший знак для болельщиков. «Ротор» демонстрирует стабильность и готовность бороться за высокие места в новом сезоне.

Александр Веселовский