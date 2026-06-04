



В Волгограде из-за очередной попытки Украины нанести удар по гражданской инфраструктуре регионов, Росавиация была вынуждена ввести ограничения на работу местного аэропорта. С 1:45 4 июня регулятор закрыл пространство над регионом для гражданской авиации.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - говорится в комментарии федерального агентства.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня в Волгоградской области была вновь объявлена беспилотная опасность. На текущий момент режим действует уже более шести часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»