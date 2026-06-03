



В Волгограде 5 июня, в день проведения товарищеского матча по футболу сборных России и Буркина-Фасо для посетителей будут работать 2060 парковочных мест. Как сообщили в администрации Волгограда, из этого количества 630 мест являются платными – они расположены на парковке ТРЦ «Европа Сити Молл».

На остальных площадках можно оставить машину бесплатно. Так, 400 парковочных мест предусмотрено для футбольных болельщиков, которые решат приехать на автомобилях к стадиону, на улице Дымченко. Еще 880 – около Дворца спорта.

Для зрителей, которые решат воспользоваться общественным транспортом, после окончания матча к остановкам ЦПКио и Мамаев курган подадут дополнительные 30 единиц подвижного состава. Болельщики, проживающие в южных районах Волгограда и в Волжском, смогут добраться домой на двух пригородных поездах.



