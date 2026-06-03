Волгоградцев, проживающих в ЖК «Колизей», не на шутку напугал сильный взрыв, раздавшийся со стороны Лысой горы. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на месте взрыва образовался густой белый дым. Гуляющие на детской площадке дети школьного возраста после взрыва бросились врассыпную и спрятались в подъездах.

Как выяснилось, в Советском районе Волгограда была уничтожена ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили о том, что работы по ликвидации снаряда пройдут с 15-00 ч. до 16-00 ч. буквально за несколько минут до наступления трех часов дня.

Уничтожили боеприпас опытные пиротехники Донского спасательного центра.

Напомним, авиабомбу нашли в Советском районе Волгограда на днях при проведении земляных работ.