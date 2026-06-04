Под Волгоградом простятся с 24-летним ветераном Александром Юлдашовым





В Жирновском районе Волгоградской области простятся с 24-летним бойцом, погибшим на специальной военной операции по защите Донбасса. Молодой человек не смог пройти мимо чужой беды и добровольно отправился на фронт, подписав контракт с Минобороны.

- В ходе специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР и Украины, будучи верным военной присяге, проявив стойкость и героизм, погиб Александр Юлдашов, 29.10.2001 года рождения, уроженец города Жирновска. Он служил по контракту, добросовестно и с честью исполняя воинский долг, демонстрируя патриотизм и преданность Родине, - говорится в некрологе, опубликованном местными властями.

Отметим, похороны состоятся 4 июня во второй половине дня. Жители района могут проститься с ветераном в 12:30 на городском кладбище Жирновска. В 13:00 в часовне городского кладбища №3 состоится обряд отпевания.

Фото из архива ИА «Высота 102»