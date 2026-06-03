Младенца и 101-летнего мужчину эвакуировали вертолетом в Волгоград

В Волгоградской области санитарная авиация эвакуировала из сельской местности в клиники Волгограда с начала года 78 взрослых и 23 ребенка. Самому старшему пациенту был 101 год, а самому младшему – три месяца.

Как сообщили в облздраве, санитарный вертолет «Ансат» чаще всего летал в Михайловку, откуда было доставлено 22 человека. В Урюпинск было сделано 11 вылетов, по 10 – в Суровикино, Палласовку и Старую Полтавку (по 10 вылетов) и 8 - в Камышин.

Наибольшее количество пациентов было доставлено в Волгоград с кардиологическими заболеваниями – 58 случаев.





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