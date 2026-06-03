В России игроманов планируют лечить по госпрограмме





Депутаты Госдумы разработали законопроект о госпрограмме по профилактике и лечению зависимости от азартных игр. Как сообщил ТАСС глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, в скором времени проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

– Планируем внести законопроект – он проходит межведомственное согласование — о том, чтобы в Министерстве здравоохранения появились отдельные государственные программы профилактики и лечения лудомании, чтобы они финансировались, в том числе со стороны рынка, о том, чтобы была социальная реклама, – пояснил Метелев.

Он напомнил, что с 1 сентября заработает приказ Минздрава, расширяющий оказание медпомощи пациентам, страдающим зависимостью от азартных игр, в том числе по направлению «психиатрия-наркология».

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