



В Волгограде областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Елены Шпак. Скандальный риелтор при содействии знакомой из Роскадастра Истоминой В.А. провернула аферу с продажей непригодных квартир государству для передачи детям-сиротам.

Для соблюдения прав ребят, оставшихся без родителей, законом запрещено приобретать квартиры в домах с износом более 20%. Однако предприимчивая волгоградка с помощью связей приукрасила реальное состояние сооружений, внеся в паспорта несоответствующую действительности информацию.

В махинации также был втянут и сын Елены Шпак, на которого организатор схемы оформляла купленные по дешёвке квартиры для последующей продажи властям по завышенной цене. Однако, по версии обвинения, он не знал о преступных действиях матери.

Махинации фигурантка проворачивала с 2022 по 2024 год, заработав таким образом 71 млн рублей.

Вину риелтор не признала, однако решением Центрального районного суда была приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, она была обязана вернуть в казну региона заработанную сумму.

Отметим, не согласившись с таким решением, защита подала жалобу в Волгограсдкий областной суд. Последний полностью поддержал позицию обвинения и вынесенный ранее вердикт. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»