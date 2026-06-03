В Волгограде номера гостиницы «Интурист» взяли под охрану

В Волгограде утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница "Интурист"». Она находится в самом центре города у площади Павших Борцов. Из окон 5-этажного здания можно наблюдать собор Александра Невского, Аллею Героев с Вечным огнем, Новый экспериментальный театр и улицу Мира, которая была восстановлена в послевоенном Сталинграде одной из первых.

В перечень предмета охраны включены месторасположение гостиницы, объемно-пространственная композиция, крыша, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов, материал и характер обработки фасадов, архитектурно-художественное оформление интерьеров, в том числе декоративное убранство залов, вестибюлей, лестничные марши, а также гостиничные номера. В них особо отмечаются потолочные карнизы, потолочные розетки с лепным растительным орнаментом, пилястры и много другое.

Габаритные размеры, количество и размер окон в гостинице также вошли в предмет охраны.

Напомним, что гостиница «Интурист» расположена в центре города, на углу ул. Мира и пл. Павших Борцов. Она входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира». Боковым юго-восточным фасадом здание вплотную пристроено к соседнему зданию Центрального универмага, который также является объектом культурного наследия.

Летом 2024 года фасад гостиницы перекрасили – он стал заметно темнее. На самом здании заменили информационную вывеску. Проведение таких работ потребовало проведение государственной историко-культурной экспертизы.





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