Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 31 копейку

В Волгоградской области рекордсменом по подорожанию среди нефтепродуктов стало дизельное топливо, которое выросло в цене за неделю на 31 копейку или 0,4% - с 75,23 до 75,54 рубля за литр.

Как сообщает Волгоградстат, отслеживающий цены на нефтепродукты еженедельно, автомобильный бензин в среднем вырос в цене на 0,1%. Так, АИ-92 стоит 64,26 рубля за литр, что на 6 копеек дороже. АИ-95 подорожал на 7 копеек – до 71,27 рубля. Литр АИ-98 продается на АЗС уже за 92,39 рубля, что на 12 копеек дороже.





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