Перед Волжским городским судом в Волгоградской области предстанут двое участников преступного сообщества, которые воровали цветной металл и ферросплавы с завода. Сумма похищенного составила более 16 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемым 51 и 57 лет. Им инкриминируется несколько статей УК РФ - ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу в особо крупном размере). Действовали они с сообщниками.

В ходе расследования было установлено, что в преступное сообщество входили бывшие и действующие работники завода. Они занялись кражами в марте 2021 года и до мая 2025-го им удалось вывезти с территории промышленного предприятия более 9 тонн металлов. Похищенное имущество они прятали в тайниках на территории промзоны, а потом вывозили. Их задержали при попытке кражи 360 килограммов ферросплавов. Правоохранителям удалось найти и изъять цветмет, похищенный ими с завода. На имущество обвиняемых наложен арест.





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