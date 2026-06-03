



Депутаты Государственной думы РФ выступили с предложением ограничить продажу хлебобулочных изделий, которые реализуются без индивидуальной упаковки. Как сообщает ИА «Высота 102», в случае одобрения данной инициативы сетевым ритейлерам придется пересмотреть правила продажи выпечки в торговых точках.

В сообщении, опубликованном представителями ЛДПР в Госдуме, подчеркивается, что поводом для формирования предложения стала массовая практика, когда покупатели в течение дня дотрагиваются до выпечки руками. Такой способ реализации продуктов, уверены депутаты, создает риск массовых отравлений.

– Чаще всего специальные щипцы у магазинного прилавка остаются не у дел, и хлеб отправляется в корзину в ручном режиме. В течение дня покупатели трогают выпечку, перекладывают туда-сюда и выбирают посвежее. Но не выбранные и помусоленные слойки и сосиски в тесте вскоре все равно оказываются на чьем-то семейном столе, грозя стать причиной пищевой инфекции, – говорится в заявлении депутатов.

Очевидно, что речь идет о той продукции, которую сетевики пекут либо доводят до кондиции непосредственно в торговых точках. Именно такие изделия действительно продают с открытых прилавков, которые в Волгограде зачастую располагаются едва ли не в полуметре от пола. В результате булки, плюшки и пончики в буквальном смысле собирают на себя пыль с ботинок.

Введение обязательной индивидуальной обертки для продаваемых через розничные сети хлебобулочных изделий позволит, уверены депутаты, защитить здоровье россиян и исключить санитарные риски, связанные с массовым контактом товаров с руками покупателей.