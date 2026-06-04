



В Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующее оповещение в 05:53 4 июня начало рассылать жителям и гостям региона МЧС России.

Теперь граждане могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 3 июня в 23:49. В общей сложности он действовал немногим более шести часов. После полуночи специалисты также для безопасности ограничили работу аэропорта Волгограда. Росавиацией было закрыто для гражданских самолётов воздушное пространство над областным центром.

Фото из архива ИА «Высота 102»