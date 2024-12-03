Общество

В облкомздраве прокомментировали гибель воспитанников интерната под Волгоградом

Общество 03.12.2024 20:24
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03.12.2024 20:24


В Волгоградской области региональный комитет здравоохранения прокомментировал гибель в больнице Камышина от ветрянки двух воспитанников психоневрологического интерната «Солнечный Дом». Как сообщает ИА «Высота 102», представители ведомства совместно с сотрудниками соцзащиты, Роспотребнадзора и правоохранительных органов подключились к расследованию обстоятельств произошедшего.

- Облздравом и комитетом социальной защиты совместно с правоохранительными органами, а также территориальным подразделением Роспотребнадзора проводится совместная работа. В настоящее время в детской городской больнице г. Камышина продолжают лечение другие воспитанники интерната. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Дополнительно сообщаем, что все контактные лица в ПНИ ежедневно осматриваются врачом, - подчеркнули в пресс-службе облкомздрава.

В свою очередь в комитете социальной защиты населения подчеркнули, что сотрудниками интерната были предприняты все положенные по инструкции меры. В частности, о выявленных случаях вирусной инфекции оперативно был оповещён Роспотребнадзор. По назначению врача в учреждении был объявлен карантин и усилен эпидемиологический контроль.

Также чиновники отметили, что воспитанники интерната имеют множественные сопутствующие диагнозы, что осложняет их лечение.

Как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», первые симптомы появились у детей ещё 7 ноября. Впоследствии восьмерым ребятам потребовалась госпитализация. Двоих из них спасти так и не удалось. Они скончались 28 ноября.

Напомним, психоневрологический интернат «Солнечный Дом» расположен в городе Петров Вал Камышинского района. Первое время дети наблюдались в местной поликлинике, однако впоследствии их было решено госпитализировать в районный центр.

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