Общество

«Бизнес есть бизнес»: цены на новогодние ели и сосны за год выросли в Волгограде на 15%

Общество 03.12.2024 18:05
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03.12.2024 18:05


В Волгограде власти в 2024 году выделили 70 мест под торговлю хвойными деревьями. Как сообщает ИА «Высота 102», первые елочные базары уже начали открываться  на городских улицах. И одним из первых по традиции стал развал на ул. Советской возле Центрального рынка.  

Корреспонденты ИА «Высота 102» посмотрели на ценники и пообщались с одним из продавцов елей и сосен в центре Волгограда.  



– С 2018 года я выращиваю разные сорта хвойных деревьев в питомнике в Башкирии. В основном мы высаживаем для продажи крымскую сосну, сосну российскую и русскую ель. Есть и из дружественной нам Сербии европейская пихта, – рассказал бизнесмен Андрей, предлагающий деревья у Центрального рынка. – Конечно же, цены на отечественные деревья значительно отличаются от цен на сербские. Если русскую можно взять от тысячи рублей, то стоимость «иностранки» будет начинаться уже от 7 и до 45 тысяч рублей. 

В то же время, говорит Андрей, за год цены выросли и на российские ели и сосны. Так, по оценкам продавца, в среднем стоимость выросла на 10%-15% в связи с увеличением ценника на грузоперевозку, зарплаты работникам и аренду складов. 



–  Цены на российские елочки начинаются от 1000 рублей и могут достигать 15 тысяч. К примеру, за метровую или полутораметровую сосну, которая не будет сильно пышной, вы отдадите от 1000 до 1500 тысяч, а уже за хорошую пышную русскую ель цена будет начинаться только от 1500 рублей. Есть у нас и елки, которые достигают 3-3,5 метров в высоту. Их можно приобрести за 12-15 тысяч рублей. Тут уже, как говорится, на вкус и цвет, ну и кошелек, конечно же, – поясняет мужчина. 



Вырастивший деревья бизнесмен признается, что, несмотря на старания удержать цены, сделать это практически невозможно. В качестве одной из причин мужчина называет высокие траты на оплату труда продавцов. 

– В Волгограде я не могу найти продавцов даже на деньщину в 3 тысячи рублей, при том, что работать нужно неполный рабочий день.  Я понимаю людей. И бизнес есть бизнес – если я не буду повышать цены на товар, то мне нечем будет платить продавцам, грузчикам и водителям. Мы не альтруисты, чтобы бесплатно работать или вовсе уйти в минус, - заключает Андрей. 


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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