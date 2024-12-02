Спорт

Денис Бояринцев рассказал, как собирается усилить «Ротор»

Спорт 02.12.2024 10:42
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02.12.2024 10:42


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 1 декабря, на пресс-конференции подвел итоги матча 21-го тура Первой лиги с ярославским «Шинником». Напомним, встреча на «Волгоград Арене» завершилась со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

Наставник сине-голубых остался недоволен вторым таймом в исполнении хозяев.

- Первый тайм неплохой у нас получился. Хотя и «Шинник» к нашим воротам подходил, дальними ударами обстреливал. Считаю, мы сегодня не очень надежно играли в обороне на протяжении всей игры. В первом тайме еще терпимо было, неплохо атаковали и гол забили. Матч складывался в первой половине хорошо для нас. Но все равно были недовольны. В перерыве произвели некоторые корректировки, замену сделали. Некоторые товарищи выпали. Большое количество брака имелось. А во втором тайме до гола мы провалились очень прилично. Сложно найти объективные причины этому. Отдали инициативу сопернику. Надо было развивать успех и продолжать доминировать. Мы отказались от конструктивного футбола. Один раз потеряли мяч в простой ситуации — соперник почувствовал игру, начал расставляться. Честно говоря, мы не позволяли себе в нынешнем сезоне такие мячи пропускать — ошиблись все в обороне. Вынужденная потеря была — Влад получил травму. Оставшись в меньшинстве, создали больше моментов, чем за всю игру. Проявили характер. Все равно ребятам благодарен. Мы рассчитывали на другой результат, очень хотелось закончить сезон на хорошей ноте. Ничего страшного в этом не вижу. Считаю, что команда провела хорошую осеннюю часть. Мы дали достойный результат. Надо перезагрузиться и двигаться дальше, - заявил рулевой волгоградского клуба. 

Также Бояринцев подвел итоги работы команды в первой части сезона, отвечая на вопрос корреспондента V102.RU.

- Я думаю, мы дали такой результат, потому что создали хороший коллектив. Ребята проявляют бойцовские качества. У нас непочатый край работы в плане конструктивного футбола, но мы стараемся. Сегодня при забитом голе сумасшедший выход из обороны был, хорошую комбинацию провели. Надеюсь, таких атак будет больше после зимнего перерыва. В целом короткое время на подготовку летом имелось у нас. Подбирали характерных ребят, исходили из наших возможностей. Считаю, что создали хорошую раздевалку. Конечно, это все передается на поле. Такой результат — большая работа ребят, тренерского штаба. Удалось сплотить и объединить общей идеей. Может, многое не получалось, но главное, что проявили характер. На этом фундаменте можно строить дальше хорошую и интересную команду, — отметил специалист. 

Кроме того, Денис Бояринцев поделился планами волгоградского клуба на зимнее трансферное окно.

- Надеюсь, зимой мы повысим конкуренцию. Будем искать игроков выше уровнем. Может, пойдет точечная селекция. Зимой все хорошие футболисты на контрактах. Надеемся, что сможем укрепить команду еще более квалифицированными футболистами и продолжим развиваться. Хочу усилить все позиции — нападение, среднюю линию и оборону. Кто выиграет конкуренцию, тот будет играть, — заявил главный тренер «Ротора».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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