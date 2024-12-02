Денис Бояринцев рассказал, как собирается усилить «Ротор»

- Первый тайм неплохой у нас получился. Хотя и «Шинник» к нашим воротам подходил, дальними ударами обстреливал. Считаю, мы сегодня не очень надежно играли в обороне на протяжении всей игры. В первом тайме еще терпимо было, неплохо атаковали и гол забили. Матч складывался в первой половине хорошо для нас. Но все равно были недовольны. В перерыве произвели некоторые корректировки, замену сделали. Некоторые товарищи выпали. Большое количество брака имелось. А во втором тайме до гола мы провалились очень прилично. Сложно найти объективные причины этому. Отдали инициативу сопернику. Надо было развивать успех и продолжать доминировать. Мы отказались от конструктивного футбола. Один раз потеряли мяч в простой ситуации — соперник почувствовал игру, начал расставляться. Честно говоря, мы не позволяли себе в нынешнем сезоне такие мячи пропускать — ошиблись все в обороне. Вынужденная потеря была — Влад получил травму. Оставшись в меньшинстве, создали больше моментов, чем за всю игру. Проявили характер. Все равно ребятам благодарен. Мы рассчитывали на другой результат, очень хотелось закончить сезон на хорошей ноте. Ничего страшного в этом не вижу. Считаю, что команда провела хорошую осеннюю часть. Мы дали достойный результат. Надо перезагрузиться и двигаться дальше, - заявил рулевой волгоградского клуба.