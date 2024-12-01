«Встретимся весной!»: «Ротор» сыграл вничью с «Шинником» в последнем матче года – 1:1





«Ротор» сегодня, 1 декабря, в 21-м туре Первой лиги и последнем матче этого года сыграл вничью с «Шинником» на «Волгоград Арене» - 1:1. Как сообщает корреспондент V102.RU, поболеть за команду перед перерывом до весны следующего года, на стадион пришли 11059 зрителей. Многие почтили память легендарного диктора «Волгоград Арены» Юрия Кушнарёва, возложив цветы к его портрету. Перед началом матча была объявлена минута молчания, а игроки волгоградского клуба вышли в футболках с портретом любимого волгоградцами комментатора. «Ротор» сегодня, 1 декабря, в 21-м туре Первой лиги и последнем матче этого года сыграл вничью с «Шинником» на «Волгоград Арене» - 1:1. Как сообщает корреспондент V102.RU, поболеть за команду перед перерывом до весны следующего года, на стадион пришли 11059 зрителей. Многие почтили память легендарного диктора «Волгоград Арены» Юрия Кушнарёва, возложив цветы к его портрету. Перед началом матча была объявлена минута молчания, а игроки волгоградского клуба вышли в футболках с портретом любимого волгоградцами комментатора.

В результате «Ротор» финиширует в первой половине чемпионата 24-25, скорее всего, на седьмой позиции. Надо признать, что это вполне достойный результат для новичка сезона Первой лиги. Но в любом случае, у сине-голубых и их наставников будет еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, поработать над ошибками и вновь встретится со своими болельщиками через три месяца. В результате «Ротор» финиширует в первой половине чемпионата 24-25, скорее всего, на седьмой позиции. Надо признать, что это вполне достойный результат для новичка сезона Первой лиги. Но в любом случае, у сине-голубых и их наставников будет еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, поработать над ошибками и вновь встретится со своими болельщиками через три месяца.

К слову, сегодня зрители заочно познакомились с новым диктором стадиона - Константином Смирновым. По мнению некоторых болельщиков, которых опросил корреспондент информагентства, он вполне достойно справился с непростой ролью, заменив любимца волгоградцев Юрия Кушнарёва. Зрители обратили внимание на его приятный голос, отметив в то же время недостаток опыта у нового диктора. Однако признали, что он не терялся и выходил из трудных ситуаций.

К слову, сегодня зрители заочно познакомились с новым диктором стадиона - Константином Смирновым. По мнению некоторых болельщиков, которых опросил корреспондент информагентства, он вполне достойно справился с непростой ролью, заменив любимца волгоградцев Юрия Кушнарёва. Зрители обратили внимание на его приятный голос, отметив в то же время недостаток опыта у нового диктора. Однако признали, что он не терялся и выходил из трудных ситуаций.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



«Ротор» с первых минут настроился на активную игру и в большей части первого тайма владел инициативой, в том числе – мячом на чужой половине. Уже на исходе первой десятиминутке Игорь Соколов с правого фланга навесил в штрафную, а Андрей Семенов пробил головой, но, к сожалению, не попал в створ – не хватило точности. Интересно, что и Игорь, и Андрей – это бывшие игроки «Шинника».Несмотря на первую неудачную пробу, сине-голубые продолжили давить и создали еще один опасный для гостей момент на 15-й минуте. Юрий Завезен с аута бросил мяч, после чего последовал пас на Дмитрия Лаврищева. Тот пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой. Лаврищев еще уже самостоятельно пытался поразить ворота «Шинника», но удар был неопасным и вратарь спокойно зафиксировал мяч.Но главное и долгожданное событие первого тайма произошло на 30-й минуте. Тимур Касимов навесил с правого фланга, Михаил Мальцев скинул на Лаврищева, и он в одно касание забил гол.Трибуны тут же возликовали, эмоционально отреагировал на гол и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев. Однако гости почти сразу же после пропущенного мяча организовали атаку, которая едва не закончилась плачевно для сине-голубых. Игрок «Шинника» умудрился в окружении нескольких игроков «Ротора» пробить издалека и тут уже спасать команду пришлось Никите Чагрову, который до этого, можно сказать, находился без работы и даже мог замерзнуть – сегодня в Волгограде достаточно прохладно. С этим он блестяще справился.«Ротор» к концу первого тайма немного расслабился – игроки стали чаще ошибаться, терять мяч, и даже отошли к своим воротам. К сожалению, во второй половине матча сине-голубые потеряли завоеванные позиции.Если «Шинник» второй тайм начал активно, то «Ротор» как-будто потерял легкость в движении. Денис Бояринцев, пытаясь освежить команду, заменил Игоря Соколова на Владислава Тюрина, однако это не помогло. И на 56-й минуте «Шинник» сравнял счет. Оборона сине-голубых ничего не смогла сделать с Захаром Федоровым, который из-под защитников пробил мощно и точно.Главный тренер «Ротора» произвел еще несколько замен, и еще один хороший шанс на гол у сине-голубых появился, когда Андрей Семенов с навеса Владислава Тюрина опасно пробил головой. Однако голкипер «Шинника» совершил спасение, вытащив очень тяжелый мяч. А уже скоро «Ротор» потерял одного из своих ключевых игроков – Владислав Тюрин получил серьезную травму. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле и его унесли на носилках.К сожалению, к этому моменту Денис Бояринцев использовал все возможные замены, поэтому сине-голубым пришлось доигрывать в меньшинстве. Этим тут же воспользовались гости и Никита Чагров буквально «летал» по воротам, отражая летящие в его сторону мячи.В итоге матч так и закончился ничьей – 1:1. Учитывая обстоятельства, в которых «Ротор» доигрывал матч, нельзя сказать, что концовка была провальной. С другой стороны, сине-голубые могли уверенно победить. Но, как высказались некоторые болельщики, комментируя игру, «обидно, досадно, но ладно».