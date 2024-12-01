«Ротор» сыграет дома с «Шинником» в последнем матче года





Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 декабря, в последнем матче 2024 года в 21-м туре Первой лиги дома сыграет с ярославским «Шинником». Начало матча в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые не проигрывают уже три поединка подряд, сыграв вничью с «Сочи» (1:1), а затем обыграв в гостях владикавказскую «Аланию» (3:1) и в родных стенах нижнекамский «Нефтехимик» (1:0). 24 ноября «Ротор» одолел клуб из Республики Татарстан благодаря голу Тимура Касимова, который находится в отличной форме. 21-летний футболист забил в трех матчах подряд. Отметим, результативную передачу Касимову отдал Евгений Болотов, проведший одну из лучших игр за волгоградский клуб. Но в матче с «Нефтехимиком» Болотов получил очередную желтую карточку и последующую дисквалификацию на противостояние с «Шинником».

«Ротор» идет на восьмом месте, заработав 29 очков. В случае победы сине-голубые завершат первую часть сезона на шестой позиции, опередив тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». «Шинник» занимает 14-ю строчку, имея 20 баллов в активе. В последних трех турах черно-синие дважды сыграли вничью и однажды уступили, ни разу не забив при этом. 26 ноября «Шинник» вылетел из Кубка России, дома проиграв тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1. Отметим, что на матч с «Ротором» наставник ярославской команды Дмитрий Черышев дисквалифицирован из-за удаления в гостевой игре Первой лиги, в которой «Шинник» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 0:0.

Напомним, в первом туре нынешнего сезона «Ротор» обыграл на выезде «Шинник» со счетом 1:0 благодаря голу Дмитрия Прищепы. За ярославский клуб сейчас выступает любимец волгоградских болельщиков Мухаммад Султонов, проведший за сине-голубых 82 встречи и забивший 19 мячей в период с 2017 по 2020 годы. А за «Ротор» играют экс-футболисты «Шинника» — Андрей Семенов, Игорь Соколов и Илья Кухарчук.

Матч между «Ротором» и «Шинником» будет посвящен памяти ушедшего из жизни 25 ноября в возрасте 63 лет легендарного диктора «Волгоград Арены» Юрия Кушнарёва. Игра начнется с минуты молчания. Как ранее сообщили в волгоградском клубе, для пришедших болельщиков на стилобате между секторами А и В, прямо под дикторской рубкой, будут установлены два стола и фотография Юрия Борисовича, чтобы все желающие могли почтить память Кушнарёва возложенными цветами. Кроме того, на 63-й минуте поединка на стадионе прозвучат аплодисменты в честь Юрия Борисовича. В сегодняшнем матче диктором «Волгоград Арены» станет шоумен и радиоведущий Константин Смирнов.

«Ротор» уже сейчас может занести себе в актив первую часть сезона, так как сине-голубым удалось закрепиться в середине таблицы. При этом волгоградские болельщики рассчитывают на победное завершение весьма событийного года для «Ротора».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)