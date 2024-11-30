Спорт

Женский «Спартак» в родном бассейне дважды проиграл «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»

Спорт 30.11.2024 21:18
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30.11.2024 21:18


Ватерполистки волгоградского «Спартака» в девятом туре чемпионата России в двух домашних матчах уступили клубу «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши Ленинградской области со счетом 7:15 и 8:18, сообщает V102.RU.

Красно-белые подошли к очередному туру на седьмом месте в турнирной таблице. «КИНЕФ» же идет на второй строчке, являясь одним из главных претендентов на завоевание медалей по итогам нынешнего сезона. Первый матч в Волгограде, состоявшийся накануне, 29 ноября, хозяйки начали удачно. «Спартак» вышел вперед на второй минуте — отметилась результативным действием Татьяна Метревели. При этом удержать минимальное преимущество до конца первого периода подопечным Александра Гайдукова не удалось. Екатерина Прокофьева сравняла в контратаке, а затем вывела вперед гостей Мадинабону Шерматова.

Во второй четверти клуб из Киришей стал постепенно отрываться. Екатерина Лебедева и Наталия Бронникова обменялись точными попаданиями, а до большого перерыва дубль в составе «КИНЕФа» оформила Ксения Шигина, к середине матча установившая счет 5:2 в пользу команды из Ленинградской области. Третья восьмиминутка оказалась равной — соперники трижды поразили ворота друг друга.

Увы, но решающий отрезок встречи остался полностью за гостями. Спортсменки из Киришей пять раз поразили ворота Виктории Проскуриной, а еще дважды переиграли сменившую ее на последнем рубеже Анну Воронкову. Спартаковские исполнительницы ответили всего двумя заброшенными мячами за авторством Дарьи Герзанич и Татьяны Метревели в большинстве. В итоге «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» победил в первом матче крупно — 15:7.

Во втором поединке, который прошел сегодня, 30 ноября, стартовый отрезок остался за гостями, выигравшими его со счетом 5:2. В составе хозяек дубль с пенальти оформила Анастасия Федотова, праздновавшая сегодня день рождения. К сожалению, во второй четверти ленинградские ватерполилстки увеличили отрыв, семь раз поразив ворота оппоненток. В составе красно-белых на данном отрезке отличилась только Дарья Герзанич, реализовавшая численное преимущество. 

В последней восьмиминутке на мяч Наталии Бронниковой попаданием ответила Екатерина Лебедева. В заключительной четверти команды порадовали зрителей результативными комбинациями — девять мячей на двоих. Но «Спартаку» это не помогло уйти от очередного разгромного поражения — на этот раз со счетом 8:18. Красно-белые, имеющие 16 очков в активе и занимающие седьмую позицию, в следующем туре 6 и 7 декабря на выезде дважды встретятся с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Ватерпольный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» vk.com 

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