Стали известны подробности из уголовного дела о наезде BMW на волгоградку





Прокуратурой Волгоградской области уголовное дело в отношении 73-летнего Александра Пака, совершившего наезд на 40-летнюю Екатерину Буравлеву, передано в СУ СК России по региону. Вместе с тем, сообщает ИА «Высота 102», стали известны новые подробности смертельного ДТП, после выяснения которых водителя BMW заподозрили в умышленном причинении тяжких травм многодетной матери – по ст.111 УК РФ.

Так, по данным официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, 22 октября 2024 года в ходе дорожного конфликта в Дзержинском районе Александр Пак знал, что женщина держится за ручку водительской двери, однако совершал опасные маневры.

– Расследованием установлено, что 22 октября 2024 года примерно в 15.00 водитель автомобиля марки «BMW X7», двигаясь по проезжей части на ул. Степной, напротив дома №38 на ул. Большая задел автомобиль под управлением 40-летней женщины. В связи с этим пострадавшая вышла из салона своего автомобиля и проследовала к водителю внедорожника с целью сообщить о повреждении ее автомобиля и необходимости оформления дорожно-транспортного происшествия. Однако мужчина, используя автомобиль в качестве оружия, начал движение, зная, что женщина продолжает держаться за ручку водительской двери его авто, а также осуществляет движение вместе с ним в темпе бега. При этом водитель предпринял маневр по резкому смещению управляемого им автомобиля в правую сторону вследствие чего произошел переезд туловища и головы потерпевшей задним левым колесом. После этого мужчина покинул место происшествия, – говорится в официальном сообщении прокуратуры Волгоградской области.

Ход и результаты расследования данного уголовного дела продолжают оставаться на особом контроле прокуратуры Волгоградской области.

Сегодня, 29 ноября, напомним, стало известно о кончине Екатерины Буравлевой в НИИ им. Склифосовского в Москве.