Нанесенный Волге ущерб, который превысил 200 тысяч рублей, выплатит собственник затонувшего в Волгограде плавкрана. Долгое время он находился в акватории затона Сарептский в Красноармейском районе в полузатопленном состоянии, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, такое решение вынес суд по иску надзорного ведомства.

Напомним, что в октябре текущего года стало известно, что собственник полузатопленного плавкрана достал его из воды, тем самым исполнив решение суда. Еще зимой проверку по факту этого происшествия проводили сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. Было установлено, что плавкран-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи приобретен ООО «ХизМет». Эта компания зарегистрирована в Москве.

С учетом того, что продукты нефтепереработки и другие опасные вещества, которые содержатся в деталях судна, могли попасть в реку и отрицательно сказаться на состоянии водоема, был подан иск в Хамовнический районный суд города Москвы. Собственника плавучего крана обязали поднять его из акватории реки.

- В результате водному объекту рыбохозяйственного значения – реке Волга причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Исполнение решения суда в части возмещения вреда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры