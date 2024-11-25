Водитель американского Hummer отказался пропускать полицию и скорую в Волгограде





В Волгограде полицейские остановили водителя американского внедорожника Hummer, который проигнорировал звуковые и световые сигналы следующих за ним автомобиля скорой помощи и экипажей Госавтоинспекции, передает V102.RU.





Как сообщили в ГУ МВД России по региону, вереница спецавтомобилей с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами проследовала из Ворошиловского района в сторону Красноармейского района в рамках профилактической операции под условным названием «Маяк». Несмотря на то, что дорога была относительно свободная, некоторые водители не стали пропускать колонну. Одним из таких нарушителей ПДД оказался водитель черного Hummer с ликом Иисуса Христа в виде наклейки на заднем стекле.

В ГУ МВД России по региону пояснили, что не предоставление преимущества в движении специальному транспорту могут иметь серьезные последствия как для здоровья и жизни граждан, так и для успешного выполнения задач экстренных служб.





Всего в рамках операции «Маяк» было выявлено 8 нарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 3 месяцев до 1 года. Материалы направлены в суд, который и определит размер наказания.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области