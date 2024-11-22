Пожары в 2024 году выжгли 465 га леса в Волгоградской области

С начала года в Волгоградской области огнем в результате пожаров было уничтожено и повреждено лесов на площади 465,67 га. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана». Всего в регионе было зарегистрировано 21 лесной пожар.

В облкомприроды уточнили, что по вине населения произошло только 8 пожаров из 21. В семи случаях причиной возгорания лесных массивов стала гроза. Остальные пожары пришли в Волгоградскую область из сопредельной территории.

Самый крупный лесной пожар 7 июля этого года произошел в Старополтавском лесничестве на площади 398 га. Двумя днями ранее - 5 июля - на территории этого же лесничества огонь уничтожил 50 га лесных насаждений. Другие пожары на площади от 0,0001 га до 2,1 га были ликвидирвоаны в Арчединском, Калачевском, Руднянском, Подтелковском, Быковском, Даниловском и Урюпинском лесничествах.

Фото из архива V102.RU