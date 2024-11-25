Котово на два дня остался без воды

В Котово сегодня, 25 ноября, как и предупреждали заранее власти, отключают холодное водоснабжение. Как сообщает V102.RU, накануне вечером об этом напомнила глава городского поселения Наталья Ефимченко в своих соцсетях.
- С 25 ноября и предположительно на 48 часов в г. Котово будет ограничена подача воды в связи с проведением ремонтных работ на участке водовода от Бутово до пересечения с ул. Свердлова. Подвоз питьевой и технической воды будет осуществляться по заявкам горожан. Информация о проведении работ будет предоставляться в режиме реального времени,
- говорится в посте главы.
Между тем, жители еще накануне стали выражать беспокойство в связи с отсутствием графика подвоза воды.
- При чем тут заявки? Ведь, если воды не будет во всем городе, понятно, что она будет нужна всем,
- делятся котовчане в местных пабликах.
Уже известно, что в школах города объявили о сокращенных уроках на период отсутствия воды. Как поступят в других организациях и учреждениях, с учетом того, что не будет функционировать и канализация, пока неизвестно.