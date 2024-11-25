Происшествия

Власти Волжского раскрыли причину появления гейзера на ул. Набережной

Происшествия 25.11.2024 13:09
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25.11.2024 13:09


В городе Волжском Волгоградской области ликвидирована аварийная ситуация, в  результате которой на улице Набережная забил многометровый гейзер, а жители близлежащих домов остались без воды, передает V102.RU.

По сообщению очевидцев, напомним, струя воды достигала нескольких метров в высоту. Этот фонтан жители успели снять на видео. Ранее сообщалось, что причиной произошедшего могла стать коммунальная авария. 

Однако в администрации Волжского сегодня пояснили, что гейзер образовался из-за прорыва пожарного гидранта.

- Сегодня ночью на ул. Набережной во время заправки пожарной машины произошла аварийная ситуация при использовании пожарного гидранта, - пояснили в мэрии. - В связи с этим МУП «Водоканал» временно приостановил водоснабжение 9-ти домов. 

25 ноября в 7 утра начался подвоз воды. В 10.00 после замены пожарного гидранта водоснабжение было восстановлено.

Отметим, что на улице Октябрьская в СНТ «Изобилие», что примерно в 350 метрах от места прорыва пожарного гидранта, огнеборцы тушили одноэтажный дом, который горел по всей площади.

Скриншот с видео Владимира Данилина,  ROAD HELP Волжский VK.com

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