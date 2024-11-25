Расследования

Третье заседание по делу о госизмене Журавеля пройдет в Волгограде 25 ноября

Расследования 25.11.2024 09:41
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25.11.2024 09:41


В Волгограде сегодня, 25 ноября, пройдет третье судебное заседание по уголовному делу в отношении Никиты Журавеля, ранее осужденного в Грозном за сожжение Корана. Как сообщает ИА «Высота 102», в областном суде продолжат рассматривать материалы УФСБ России по региону, обвинившего студента волгоградского вуза в государственной измене.

Журавеля обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Украины во время его нахождения на территории Волгоградской области. Так, в частности, по версии следствия в марте 2023 года подсудимый направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается в суде прокуратурой Волгоградской области.

Ранее информагентство «Высота 102» сообщало о том, что защита Журавеля не стала ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке, что ускорило бы судебный процесс. Уголовная коллегия Волгоградского областного суда, в состав которой входят трое федеральных судей, рассмотрит дело в обычном режиме. По прогнозам, приговор Журавелю в Волгограде должны вынести до конца 2024 года – в декабре.

Напомним, что процесс проходит в закрытом режиме без участия СМИ. До настоящего времени прошло два заседания: 14 ноября судебный процесс занял полтора часа, 15 ноября прошло двухчасовое заседание, по итогам которого новое было назначено на 25 ноября. 

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