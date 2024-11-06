Экология

Не все вредители пережили холодную весну в лесах Волгоградской области

Экология 06.11.2024 18:35
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06.11.2024 18:35


В Волгоградской области сократилось количество насекомых, приносящих вред лесным насаждениям. В настоящее, как рассказали ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», совместно с представителями лесничеств региона специалисты готовятся к истреблению хвоегрызущих в предстоящем году. 

В рамках государственного лесопатологического мониторинга специалисты волгоградского филиала Рослесозащиты осенью текущего года провели инвентаризацию очагов вредителей, а также учеты численности вредных организмов. На основании полученных данных специалисты определились с площадью территорий, на которых рекомендуется проведение мер борьбы с насекомыми, за исключением санитарных зон, – рассказали в учреждении. 

В  2025 году борьба с вредителями продолжится в Арчединском и Калачевском лесничествах. Здесь по-прежнему встречается звездчатый пилильщик-ткач. В Быковском лесничестве обнаружены очаги рыжего соснового пилильщика, в Иловлинском – красноголового пилильщика-ткача. В общей сложности предстоит обработать от вредителей 2727,2 га леса, в том числе в лесах площадью 1014,9 га мероприятия по ликвидации насекомых-вредителей будут осуществляться наземным способом, на участках общей площадью 1712,3 га – авиационным.


При всем этом специалисты отмечают сокращение территорий, где необходима обработка. 

– Это связано с улучшением лесопатологической ситуации, высокой эффективностью проведенных весной этого года обработок лесов, а также в связи с поздневесенними заморозками в мае текущего года, – уверены в Центре защиты леса. 

Фото: Центр защиты леса Волгоградской области

 Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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