Не все вредители пережили холодную весну в лесах Волгоградской области





В Волгоградской области сократилось количество насекомых, приносящих вред лесным насаждениям. В настоящее, как рассказали ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», совместно с представителями лесничеств региона специалисты готовятся к истреблению хвоегрызущих в предстоящем году.

– В рамках государственного лесопатологического мониторинга специалисты волгоградского филиала Рослесозащиты осенью текущего года провели инвентаризацию очагов вредителей, а также учеты численности вредных организмов. На основании полученных данных специалисты определились с площадью территорий, на которых рекомендуется проведение мер борьбы с насекомыми, за исключением санитарных зон, – рассказали в учреждении.

В 2025 году борьба с вредителями продолжится в Арчединском и Калачевском лесничествах. Здесь по-прежнему встречается звездчатый пилильщик-ткач. В Быковском лесничестве обнаружены очаги рыжего соснового пилильщика, в Иловлинском – красноголового пилильщика-ткача. В общей сложности предстоит обработать от вредителей 2727,2 га леса, в том числе в лесах площадью 1014,9 га мероприятия по ликвидации насекомых-вредителей будут осуществляться наземным способом, на участках общей площадью 1712,3 га – авиационным.





При всем этом специалисты отмечают сокращение территорий, где необходима обработка.

– Это связано с улучшением лесопатологической ситуации, высокой эффективностью проведенных весной этого года обработок лесов, а также в связи с поздневесенними заморозками в мае текущего года, – уверены в Центре защиты леса.

Фото: Центр защиты леса Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»