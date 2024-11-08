Экология

Жители пожаловались на мусорный беспредел в Новоаннинском

Экология 08.11.2024 10:48
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08.11.2024 10:48


В городе Новоаннинском Волгоградской области выявлен факт сброса на почву строительных отходов на улице Рабочая, которая проходит вдоль железной дороги. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сигнал о захламлении территории поступил от местного жителя на телефон оперативного дежурного управления.


Инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место.  В ходе обследования территории факт сброса отходов на почву подтвердился. 

- Выявлен факт сброса строительного мусора, представленного преимущественно отходами от сноса и разборки зданий, боем бетонных и железобетонных изделий, древесными отходами от сноса и разборки зданий, на почву. Специализированным транспортным средством осуществлялось сдвигание указанных отходов к краю площадки. Фактически с использованием строительных отходов сформирована площадка, - рассказали в управлении.


Сотрудники специализированной лаборатории отобрали пробы отходов и почвы, произвели замеры. Площадь загрязненной территории составила 150 кв.м. По результатам исследований будут приняты меры реагирования, а также произведен расчет ущерба, причиненного почвам, для взыскания средств в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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