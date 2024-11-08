Жители пожаловались на мусорный беспредел в Новоаннинском

В городе Новоаннинском Волгоградской области выявлен факт сброса на почву строительных отходов на улице Рабочая, которая проходит вдоль железной дороги. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сигнал о захламлении территории поступил от местного жителя на телефон оперативного дежурного управления.





Инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место. В ходе обследования территории факт сброса отходов на почву подтвердился.

- Выявлен факт сброса строительного мусора, представленного преимущественно отходами от сноса и разборки зданий, боем бетонных и железобетонных изделий, древесными отходами от сноса и разборки зданий, на почву. Специализированным транспортным средством осуществлялось сдвигание указанных отходов к краю площадки. Фактически с использованием строительных отходов сформирована площадка, - рассказали в управлении.





Сотрудники специализированной лаборатории отобрали пробы отходов и почвы, произвели замеры. Площадь загрязненной территории составила 150 кв.м. По результатам исследований будут приняты меры реагирования, а также произведен расчет ущерба, причиненного почвам, для взыскания средств в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»