Многомиллионная расчистка ерика Верблюд завершается в Волго-Ахтубинской пойме





В Волгоградской области подходит к завершению восстановление ерика Верблюд, питающего сеть водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. По сообщению комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, общая площадь, которая была восстановлена за три года, составила 127,5 гектара.

– Очистка русла ерика и прилегающего к нему озера Садок от мусора, донных отложений и древесно-кустарниковой растительности проведена в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», – напомнили в облкомприроды. – Со дна ерика и озера поднято более 152 тысяч кубометров ила, песка, растительных и бытовых отходов.

Расчистка водных объектов улучшила, по словам специалистов, водообеспеченность населенных пунктов и дачных обществ Среднеахтубинского района, а также ериков Судомойка, Песчаный, Сухой Бурковский, Вшивый, Масловский, Сахарный и сети озер.

После расчистки по берегам ерика Верблюд и озера Садок высадили 10 тысяч деревьев, отобранных с учетом пойменного ландшафта.

– В настоящее время подрядная организация на участках, где размещался поднятый со дна грунт, производит посев трав. Площадь, занятая посевами, составит более 14 гектаров, – рассказали в профильном комитете.

Здесь также сообщают, что до конца 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме завершатся восстановительные работы еще на пяти объектах, а общее количество расчищенных в рамках нацпроекта пойменных ериков и озер в конечном итоге достигнет 93-х.

Напомним, что расчистка ерика Верблюд началась в Волгоградской области в 2022 году. Согласно сайту госзаказов, на данные цели было направлено 171 474 242 рублей. Генеральным подрядчиком выступило ООО «СтройАвтоДор» из Тамбова. Полный цикл работ, согласно условиям контракта, должен быть завершен не позднее декабря 2024 года. По данным на 28 октября, подрядчик выполнил работ на 140 млн рублей.

Добавим, что Волгоградской областью сформированы и направлены в федеральный центр предложения в рамках нового проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В Волго-Ахтубинской пойме планируется расчистить более 80 км водных объектов.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»