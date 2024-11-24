Общество

Двоих погибших на СВО героев похоронили в Волгоградской области

Общество 24.11.2024 19:06
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24.11.2024 19:06


Сегодня, 24 ноября,  в двух населенных пунктах Волгоградской области похоронили двоих погибших на СВО бойцов. Печальная церемония прошла в Новоаннинском, где, по сообщению районной администрации, простились с Олегом Баклыковым, который погиб в бою за освобождение ДНР 9 ноября, передает V102.RU.
Олег был настоящим патриотом, человеком, который не побоялся взять на себя ответственность за судьбу своей страны. С юных лет он проявлял мужество и стойкость, и его решение служить в рядах вооруженных сил стало ярким свидетельством его благородства и любви к Родине. Олег Викторович окончил школу №1 и был примером для многих товарищей, - говорится в некрологе.
Сегодня же земляки простились с 25-летним Алексеем Климовым, жителем села Краишево Еланского района.
Его жена Юлия, потрясенная гибелью любимого мужа, посвятила ему трогательные строчки.
- Без разбора специальностей, званий тихо шествует строй в небеса, им не надо наград и признаний, им молитва святая нужна, - цитата.
На фото Алексей Климов


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