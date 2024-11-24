Двоих погибших на СВО героев похоронили в Волгоградской области

Сегодня, 24 ноября, в двух населенных пунктах Волгоградской области похоронили двоих погибших на СВО бойцов. Печальная церемония прошла в Новоаннинском, где, по сообщению районной администрации, простились с Олегом Баклыковым, который погиб в бою за освобождение ДНР 9 ноября, передает V102.RU.
- Олег был настоящим патриотом, человеком, который не побоялся взять на себя ответственность за судьбу своей страны. С юных лет он проявлял мужество и стойкость, и его решение служить в рядах вооруженных сил стало ярким свидетельством его благородства и любви к Родине. Олег Викторович окончил школу №1 и был примером для многих товарищей,
- говорится в некрологе.
Сегодня же земляки простились с 25-летним Алексеем Климовым, жителем села Краишево Еланского района.
Его жена Юлия, потрясенная гибелью любимого мужа, посвятила ему трогательные строчки.
- Без разбора специальностей, званий тихо шествует строй в небеса, им не надо наград и признаний, им молитва святая нужна,
- цитата.
На фото Алексей Климов