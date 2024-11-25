В Волгограде пожарные потушили рынок на ул. Елецкой





25 ноября в Ворошиловском районе Волгограда утро началось с пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказались объяты помещения рынка на ул. Елецкой.

- 04:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе города Волгограда. В одноэтажном металлокаркасном здании горело холодильное оборудование на площади 15 кв. метров, - рассказали журналистам в региональном управлении МЧС России.

Отметим, возгорание было ликвидировано в 4:23 силами 20-й ПСЧ. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Фото из архива ИА «Высота 102»