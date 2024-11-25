«Изъяли медкарты»: под Волгоградом следователи проверяют обстоятельства отравления многодетной семьи вблизи АБЗ

Урюпинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Волгоградской области проводит проверку после обращения жителей рабочего поселка Новониколаевский к Александру Бастрыкину в связи с отравлением четырех детей из многодетной семьи, которое они связывает с работой асфальто-битумной установки в тридцати метрах от частных домов. Как рассказала V102.RU Антонина Буданцева, многодетная мама, дважды за последние два месяца ее четверым детям становилось плохо.

По словам местных жителей, кроме прокуратуры, за них так никто и не заступился. Бывший глава Новониколаевского района Сергей Чулков, при котором предприниматель получил право распоряжаться участком, где сейчас пыхтит АБЗ, «успокаивал» людей заверениями, что работа установки принесет десятки миллионов рублей в местный бюджет. Роспотребнадзор за несколько лет произвел лишь два несколько выездов для измерения проб воздуха. Причем один раз специалисты прибывшей лаборатории пытались провести исследования при не работающей установке. Также пробы были отобраны при еле «тарахтящем» заводе, буквально накануне «выплюнувшем» пахучие пары в атмосферу.