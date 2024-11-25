«Изъяли медкарты»: под Волгоградом следователи проверяют обстоятельства отравления многодетной семьи вблизи АБЗ

Вечером 1 октября, когда АБЗ начал дымить, Антонина позвонила главе Новониколаевского района Сергею Парамонову.
- Я попросила его приехать к нам, самому посмотреть и понюхать, что здесь происходит. Он сказал, что верит мне на слово. А утром, когда стало плохо детям, мой отец сам пошел к главе, но тот не захотел с ним разговаривать и попытался его выгнать. Конечно, мой папа не выдержал – он был в стрессовом состоянии, у него рвалась душа за своих внуков. Ну и обозвал главу. Не матом. Но глава обиделся. Написал на папу заявление в следственный отдел. Следователи не нашли повода для возбуждения дела. Но мы не будем молча смотреть, что делают с нашими детьми. И хозяин завода, и чиновники нашей администрации сделали все, чтобы превратить нашу жизнь в ад. И у них все получилось, - продолжает многодетная мама.
Напомним, V102.RU ранее сообщало, что жители рабочего поселка Новониколаевский уже три года протестуют против работы асфальто-битумного завода на земельном участке, владельцем которого является предприниматель Юрий Моргунов. При этом в 2016 году новониколаевцам уже приходилось проходить этот путь и добиться закрытия подобного производства. Тогда это им удалось. Но на этот раз суды оказались на стороне бизнесмена. Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием признать незаконным решение местных депутатов об отнесении участка, где расположился АБЗ, к производственной зоне, где допускается размещение подобных объектов. Однако Волгоградский облсуд отказал в исковых требованиях надзорного органа. Прокуратура обжаловала это решение, но Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе.
- Экспертиза признала АБЗ мобильной установкой, так как она находится на плитах. И поэтому не требуется ни разрешение на строительство, ни регистрация как опасного производства. Но по закону некапитальное строение нельзя присоединять к централизованному газопроводу, а завод как раз к нему присоединен. Уже в ходе суда предприниматель разделил свою землю на зоны. Для чего это было сделано? Очень просто, чтобы суд вынес мотивированное частичное удовлетворение иска. И самое главное в этом частичном удовлетворении - оставить за Моргуновым производственную зону (П-1). Какое противоречие? Завод определяется экспертизой как некапитальный со всеми вытекающими последствиями, которые не требуют от предпринимателя вышеописанных действий. Суд удовлетворяет ходатайство о делении первоначально единого участка с кадастровым номером 34:20:030101-2381 площадью 21145кв.м, сначала на 3 зоны, затем на 2 зоны, одна из них - рекреационная. Вторая с кадастровым номером 34:20: 030101:2707 определяется как зона П-1 и именно эта зона оставлена судом напротив дома многодетной семьи в 30 метрах от опасного производства. Даже радиус этой площадки исключает возможность выделения настоящей санитарно защитной зоны, за отсутствие которой ранее Моргунов получил несколько предостережений от различных ведомств, - рассказывает бывший педиатр, почетный гражданин Новониколаевского района Людмила Кузнецова.
Решение по данному делу еще не вынесено, процесс перешел в стадию прений. На суде, к слову, в качестве свидетеля со стороны истцов выступила и врач, которая приезжала на вызов к отравившейся многодетной семье.
Но вера в справедливость у измученных и находящихся в состоянии постоянного стресса жителей уже подорвана. От отчаяния был отправлен «гонец» в Москву – в администрацию Президента, куда было передано обращение новониколаевцев, а также в ОНФ и в правительство РФ. Сейчас, после вмешательства следственного комитета, уже изъяты и изучаются медицинские карты отравившихся детей из многодетной семьи Буданцевых.