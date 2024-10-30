В Волгоградской области за 10 лет истребили всех черных усачей





В Волгоградской области более 10 лет потребовалось на то, чтобы истребить популяцию черного соснового усача, очаг которого был обнаружен в 2014 году на территории Старополтавского района. Со временем вредитель занял территорию общей площадью около 915 гектаров. Сегодня, 30 октября, в упраавлении Россельхознадзора сообщили о ликвидации опасного организма.

Отметим, что, по данным специалистов, черный сосновый усач мог быть завезен в Волгоградскую область из Турции, Европы, Северной Африки, Северной Монголии или Северо-Западного Китая, где он традиционно и размножается. Среди поражаемых им растений – все хвойные, но в основном главная жертва вредителя – сосна обыкновенная.

– В 2014 году надзорным ведомством по результатам обследований на территории Кановского сельского поселения Старополтавского муниципального района был выявлен очаг карантинного вредного организма - черный сосновый усач. В границах ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» был введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона. В 2022 году должностными лицами Управления Россельхознадзора выявлен новый очаг на территории Салтовского сельского поселения того же района. Соответствующие изменения внесены в действующий приказ, – рассказали специалисты.

Управлением Россельхознадзора была разработана программа локализации и ликвидации очагов черного усача, ежегодно проводился контроль и осмотр с выездом на место, отбор и исследование проб.

– В 2024 году по результатам карантинного фитосанитарного мониторинга установлено отсутствие в карантинной фитосанитарной зоне живых особей черного соснового усача, что подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных подведомственными учреждениями, – сообщают в управлении Россельхознадзора. – Приказ ведомства от 2014 года отменен 29 октября.





Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»