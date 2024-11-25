Еще одна напасть: в 350 метрах от коммунального гейзера в Волжском сгорела дача

В городе Волжском Волгоградской области сгорел одноэтажный дачный дом в СНТ «Изобилие». Как сообщили V102.RU местные жители, пожар произошел на улице Октябрьская, которая находится всего в 350 метрах от улицы Набережная, где ночью произошел порыв труб и забил фонтан.





Из-за этого коммунального ЧП в близлежащих домах пропала вода.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Волжском поступило в 21:32 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

- В СНТ «Изобилие» горел по всей площади частный дом размером 8х8 м. Пожарные расчеты 13-й ПСЧ ликвидировали горение в 00:13 ч. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Причины пожара устанавливается.

Видео: читатели V102.RU