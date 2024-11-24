Общество

«Некоторые с кариесом уже рождаются»: волгоградский профессор - о причинах плохих зубов у горожан

Общество 24.11.2024 15:58
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24.11.2024 15:58


Многие ли люди могут похвастать идеальными зубами без единой пломбы? Увы, но таких счастливчиков сегодня становится все меньше. Ожидалось, что с современным выбором зубных паст, щеток, ирригаторов и прочих девайсов частые походы к стоматологам станут, скорее, исключением из правил. Но сухая медицинская статистика подтверждает обратное. Почему? Спросили у доктора медицинских наук, профессора кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ Минздрава России Валерия Михальченко. 

Начнем с, казалось бы, совершенного абсурда. Болезни полости рта, как, впрочем и другие заболевания, молодеют настолько стремительно, что порой стоматологи выявляют кариес даже у новорожденных детей. 

-  Да, это действительно звучит, как абсурд, но иногда дети рождаются с зубом, пораженным кариесом, - подтверждает Валерий Михальченко. – Увы, но и стоматологи, и врачи других специальностей говорят, что в принципе здоровых детей становится все меньше. А тут есть зависимость одного от другого. 

Причины развития кариеса вряд ли удивят кого-то своей новизной. Разрушение зубов происходит из-за микробов и продуктов их жизнедеятельности, вызванных изобилием углеводной пищи и плохой гигиеной. 

- В магазинах лежат самые разные пасты и щетки, и вроде бы в наши дни вопрос гигиены уже не должен стоять так остро. Но исследования подтверждают, что даже спустя несколько часов после качественной чистки в полости рта человека находится больше миллиона микробов. Еще одна причина появления кариеса связана, конечно же, с питанием. Мы едим много мягкой пищи, белого хлеба, фаст-фуда – углеводов, которые вкупе с плохой гигиеной и приводят к неприятным последствиям. Правда, иногда встречаются  удивительные исключения. На прием приходят люди за 60 с практически нетронутыми кариесом зубами. При их гигиеной они занимаются весьма относительно – с утра пошкрябают щеточкой, и все. Объяснения такому феномену лично у меня нет. Одним словом, казуистика. 

Не самой очевидной причиной «плохих» зубов, которую все же не стоит сбрасывать со счетов, доктор медицинских наук называет сверхскоростной ритм жизни современного человека. Логическая цепочка в этом случае выглядит так - частые стрессы приводят к снижению иммунитета, а это в свою очередь  провоцирует заболевания слизистой оболочки полости рта. 

- Нельзя игнорировать и такие факторы, как генетика и наследственность. Правда, смотреть на этот вопрос стоит немного глубже. В своей жизни я встречал немало  пациентов, которые до дрожи в коленях боялись стоматологов. Игнорировали симптомы, терпели боль, но все же до последнего откладывали встречу с врачом. Чему они могут научить своих детей? С большой долей вероятности я скажу, что такие родители не будут следить за чисткой зубов, не станут наблюдать ребенка у специалистов. Вот вам и наследственность. Надо признать, что в последние годы представления у людей сильно изменились. Раньше у нас было совсем другие анестетики - под тем же «Новокаином» долго не пролечишь. В итоге человек боялся и самой процедуры, и боли. Сейчас мы обладаем хорошей анестезией и по просьбе пациента делаем укол даже в том случае, если он безболезненно может пройти процедуру и без него. Конечно, в этом случае поступаем немного по-своему и сокращаем дозировку. Лишь бы был укол, и человек перестал панически бояться лечения. 

Конечно, мы пойдём против истины, если скажем, что разом осмелевшие пациенты спешат к врачам по первому зову сердца (и зуба). Оттягивая встречу со стоматологами,  современные дентофобы зачастую усугубляют ситуацию, а после сталкиваются с непиятными последствиями. Как физическими, так и материальными. 

- Лично у меня есть знакомые, которые в своем возрасте остались практически без зубов. И все равно ведь боятся идти к врачу, - говорит профессор кафедры стоматологической терапии ВолгГМУ. - Потеря зубов влечет за собой установку съёмного протеза, имплантации, стоящей бешеных денег. Заниматься профилактикой и два раза в год приходить к врачу без явных симптомов будет и проще, и намного дешевле.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU

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