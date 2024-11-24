Напомним,
Вывезенного с территории ЛНР бездомного спаниеля с онкологией волонтеры зооцентра «Дино» свозили в домашний салон красоты. Волгоградский груммер Ирина Терехова бесплатно сделала стильную стрижку настрадавшемуся бездомышу, удалив свалявшуюся шерсть, рассказали V102.RU зоозащитники.
спаниеля Лушу сотрудники центра привезли из последней командировки в ЛНР, куда они периодически выезжают с благотворительной миссией и оказывают помощь бездомным животным. Собака страдала от огромной опухоли на мордочке. Местные ветеринары не смогли вылечить спаниеля в том числе из-за недостатка лекарств и предложили лишь усыпить животное.
Однако волгоградские волонтеры решили подарить Луше шанс и попробовать ее вылечить. Новый образ собачки – это первый путь к ее выздоровлению, уверены зоозащитники.
Скриншот видео зооцентра «Дино» VK.com