На севере Волгограда на пути стоков в Волгу установили «ловушки»

Власти Волгограда исполнили решение суда, который обязал орган местного самоуправления перенаправить сточные воды в Тракторозаводском районе в сеть ливневой канализации. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В надзорном ведомстве рассказали, что ранее из-за отсутствия системы сбора ливневых сточных вод с водосборных площадей в районе ул. им. Грамши неочищенные стоки, размывая почвенный покров, попадали в Волгу.





Для того, чтобы остановить загрязнение реки, природоохранный прокурор обратился с иском в суд, который удовлетворил его требования. В настоящее время, как сообщается, работы по обустройству водоотведения на территории Тракторозаводского района выполнены. Теперь неочищенные стоки должны утекать в канализацию, а не в Волгу.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры