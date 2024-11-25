В Волжском прозвучит сигнал воздушной тревоги 26 ноября





В городе Волжском Волгоградской области 26 ноября городские службы проверят работу систем оповещения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию города-спутника, сирена прозвучит во всех частях города, а также в поселке Краснооктябрьский.

– 26 ноября в 15:00 на территории города пройдет проверка муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения, — сообщили в пресс-службе администрации Волжского.

Волжан просят сохранять спокойствие и напоминают, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях для отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.