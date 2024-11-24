«Мечтал купить дом»: обманутый чиновниками сирота из Волгоградской области погиб на СВО





30-летний Андрей Никитенко из Волгоградской области погиб на СВО. Как рассказала V102.RU его родная сестра Оксана Коваленко, мама восьмерых детей, страшное известие она и ее родные получили несколько дней назад. 30-летний Андрей Никитенко из Волгоградской области погиб на СВО. Как рассказала V102.RU его родная сестра Оксана Коваленко, мама восьмерых детей, страшное известие она и ее родные получили несколько дней назад.

Простятся с Андреем завтра, 25 ноября.





Андрей Никитенко и его сестра Оксана – герои публикаций «Высоты 102». О нелегкой судьбе сирот информагентство рассказывало более десяти лет назад. В 2012 году Андрею и Оксане власти Ольховского района выделили не пригодное для проживания жилье брату и сестре – деревянные хибары с печками-буржуйками, проваливающимися полами и глиняными потолками. Девушка, у которой к тому времени уже был ребенок, получила избушку в селе Киреево, а ее брат - в поселке Забурунный. Оксана вспоминала, что чиновники заставили только вышедших из детдома молодых людей, не имеющих ни жизненного опыта, ни возможности посоветоваться с юристами, согласиться принять такое жилье, угрожая, что в противном случае они не получат ничего.





Однако жить в таких домах было невозможно. В избушке, которую получил Андрей, не было ни отопления, ни электричества. О том, как чиновники «выполнили» свои обязательства перед детьми-сиротами, даже снимали сюжет журналисты Первого канала. Но внимание федерального СМИ, к сожалению, не помогло, и никто из районных властей не понес ответственности за то, что, по сути, обманули сирот. Однако жить в таких домах было невозможно. В избушке, которую получил Андрей, не было ни отопления, ни электричества. О том, как чиновники «выполнили» свои обязательства перед детьми-сиротами, даже снимали сюжет журналисты Первого канала. Но внимание федерального СМИ, к сожалению, не помогло, и никто из районных властей не понес ответственности за то, что, по сути, обманули сирот.





Его сестра Его сестра Оксана, которая родила восемь детей, в настоящее время также не имеет собственного жилья. В той самой халупе, полученной от государства, она так и не смогла жить из-за отсутствия элементарных условий и удобств. Другой дом, который она приобрела на средства материнского капитала, стал приходить в негодность после того, как ее супруг год назад подписал контракт и ушел в зону СВО, где в августе пропал без вести. Многодетной маме было нелегко заготавливать дрова и отапливать дом, а также поддерживать жилище в нормальном состоянии.





Оксана Коваленко рассказывала корреспонденту V102.RU, что в итоге чиновники пригрозили забрать ее детей, так как на острове не было условий для их нормального проживания, обучения и оказания медпомощи. Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков указывал, что формально у семьи Коваленко есть жилье, предоставленное государством как ребенку-сироте. Оксана Коваленко рассказывала корреспонденту V102.RU, что в итоге чиновники пригрозили забрать ее детей, так как на острове не было условий для их нормального проживания, обучения и оказания медпомощи. Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков указывал, что формально у семьи Коваленко есть жилье, предоставленное государством как ребенку-сироте.

- говорит потрясенная горем женщина.С той поры Андрей Никитенко мыкался по съемным квартирам и так и не успел обзавестись собственным жильем. На СВО, как рассказала его сестра Оксана, он уходил, надеясь все-таки купить себе квартиру или дом, но так и погиб, не успев исполнить свою мечту.Оксана перебралась в Волгоград, где ее сестра и один из братьев помогли ей приобрести дачный домик на острове Сарпинский. Как сообщало V102.RU, после обращения членов СНТ «Аврора» к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на многодетную семью и сподвигнуть чиновников на решение ее жилищного вопроса, проверку по поручению главы СК начали следователи СУ СК по Волгоградской области.- говорилось в его заявлении.Детский омбудсмен подчеркивал, что де-юре муниципальные власти выполнили все свои обязательства и пообещал выяснить, почему многодетная семья оказалась на острове в не самых комфортных условиях.В настоящее время Оксана Коваленко и ее восемь детей живут в однокомнатной квартире ее теперь единственного брата Сергея. Женщину и ее детей собираются зарегистрировать в Волгограде, чтобы поставить в очередь на получение жилья. Но когда это произойдет, неизвестно.



