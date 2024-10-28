В Волгоградской области расчистили Яму от мусора

В Палласовском районе Волгоградской области завершаются работы по расчистке реки Яма. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной администрации, от мусора, донных отложений и сушняка было освобождено более 7 километров реки.
Благодаря восстановительным работам удалось улучшить экологическую ситуацию и качество воды в реке.
- Результатом масштабных работ станет смягчения климата, создание дополнительных возможностей для развития сельского хозяйства, туризма, повышение качества жизни местного населения, - заверили в Облкомприроды.
Фото: администрация Волгоградской области
Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»