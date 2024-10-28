Экология

В Волгоградской области расчистили Яму от мусора

Экология 28.10.2024 15:26
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28.10.2024 15:26


В Палласовском районе Волгоградской области завершаются работы по расчистке реки Яма. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной администрации, от мусора, донных отложений и сушняка было освобождено более 7 километров реки. 

Благодаря восстановительным работам удалось улучшить экологическую ситуацию и качество воды в реке.

- Результатом масштабных работ станет смягчения климата, создание дополнительных возможностей для развития сельского хозяйства, туризма, повышение качества жизни местного населения, - заверили в Облкомприроды. 

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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