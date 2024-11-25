Житель Волгоградской области со страху написал ложный донос на подругу

В Волгоградской области в совершении заведомо ложного доноса обвиняется 44-летний местный житель, который отправил подругу в магазин на своей иномарке, а потом заявил об угоне авто. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось в Нехаевском районе.

Установлено, что 36-летнюю жительницу станицы Нехаевской задержали на трассе - она управляла автомобилем Ford в состоянии алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что машина ей не принадлежит. Хозяин иномарки через некоторое время после этого заявил в полицию об угоне своего авто.

В процессе проверки выяснилось, что автовладелец сам отдал ключи от машины своей знакомой, с которой вместе выпивал. Алкоголь закончился и мужчина отправил подругу на своей машине в магазин за добавкой.

- Узнав, что его подруга задержана, мужчина испугался административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, решил заявить об угоне, - рассказали в главке.

За заведомо ложный донос владельцу иномарки грозит до двух лет лишения свободы.