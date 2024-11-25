Долги по зарплате в Волгоградской области снизились до 6,5 млн

В Волгоградской области, по последним данным Росстата, долги по зарплате составили 6,5 млн рублей. Как передает V102.RU, за последний месяц они снизились на 3%.
При этом самая высокая задолженность по зарплате в ЮФО зафиксирована в Севастополе. За месяц она увеличилась почти в 3 раза и составила 8 миллионов рублей. В Астраханской области этот показатель составил 4 миллиона.
В Южном федеральном округе только в трех регионах работодатели добросовестно выполняют свои обязательства перед работниками. Речь идет об Адыгее, Ростовской области и Краснодарском крае, жители которых вовремя получают зарплату. Фото V102.RU